Почему не работает реестр нормативно-правовых актов – в Минюсте ответили

При попытке перейти на официальную интернет-страницу реестра сообщается, что нет связи с сайтом.

В Министерстве юстиции заявили, что из-за дополнительной проверки Единый государственный реестр нормативно-правовых актов (ЕГРНПА) пока не возобновил работу. Работа этого реестра будет восстановлена, однако спрогнозировать когда – пока сложно. Заявление Минюста приводят в Укринформе.

«Реестр НПА сейчас проходит проверку – валидацию в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Время возобновления работы пока сложно прогнозировать», – сообщили в Министерстве.

При попытке перейти на официальную интернет-страницу реестра сообщается, что «Нет связи с сайтом. Хост "www.reestrnpa.gov.ua" отклонил запрос на соединение».

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

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