Практика судов
  1. В Украине

Почему не работает реестр нормативно-правовых актов – в Минюсте ответили

14:44, 27 января 2025
При попытке перейти на официальную интернет-страницу реестра сообщается, что нет связи с сайтом.
Почему не работает реестр нормативно-правовых актов – в Минюсте ответили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве юстиции заявили, что из-за дополнительной проверки Единый государственный реестр нормативно-правовых актов (ЕГРНПА) пока не возобновил работу. Работа этого реестра будет восстановлена, однако спрогнозировать когда – пока сложно. Заявление Минюста приводят в Укринформе.

«Реестр НПА сейчас проходит проверку – валидацию в Государственной службе специальной связи и защиты информации. Время возобновления работы пока сложно прогнозировать», – сообщили в Министерстве.

При попытке перейти на официальную интернет-страницу реестра сообщается, что «Нет связи с сайтом. Хост "www.reestrnpa.gov.ua" отклонил запрос на соединение».

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей возобновил работу после кибератаки.

Еще мы сообщали, что возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обязательным платежом будет 9% от зарплаты — в Кабмине объяснили, что ожидать от пенсионной реформы

Необходимость проведения пенсионной реформы предусмотрена Меморандумом по МВФ.

Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.

В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Присяжных подвела бурная фантазия – Высший совет правосудия закрыл дело судьи, которую присяжные обвинили в принятии решения вопреки их голосам

Детективная история в Святошинском райсуде столицы, которая возникла вследствие недопонимания между судьей и присяжными, завершилась в пользу судьи.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області