Чому не працює реєстр нормативно-правових актів – у Мін'юсті відповіли

При спробі перейти на офіційну інтернет-сторінку реєстру повідомляється, що немає зв’язку із сайтом.

У Міністерстві юстиції заявили, що через проведення додаткової перевірки Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (ЄДРНПА) поки не відновив роботу. Робота цього реєстру буде відновлена, однак спрогнозувати коли – поки складно. Заяву Мін'юсту наводять в Укрінформі.

«Реєстр НПА наразі проходить перевірку – валідацію у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Час відновлення роботи поки складно прогнозувати», - повідомили у Міністерстві.

При спробі перейти на офіційну інтернет-сторінку реєстру повідомляється, що «Немає зв’язку із сайтом. Хост "www.reestrnpa.gov.ua" відхилив запит на з’єднання».

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України.

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

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