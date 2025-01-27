Практика судів
  1. В Україні

Чому не працює реєстр нормативно-правових актів – у Мін'юсті відповіли

14:44, 27 січня 2025
При спробі перейти на офіційну інтернет-сторінку реєстру повідомляється, що немає зв’язку із сайтом.
Чому не працює реєстр нормативно-правових актів – у Мін'юсті відповіли
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції заявили, що через проведення додаткової перевірки Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (ЄДРНПА) поки не відновив роботу. Робота цього реєстру буде відновлена, однак спрогнозувати коли – поки складно. Заяву Мін'юсту наводять в Укрінформі.

«Реєстр НПА наразі проходить перевірку – валідацію у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Час відновлення роботи поки складно прогнозувати», - повідомили у Міністерстві.

При спробі перейти на офіційну інтернет-сторінку реєстру повідомляється, що «Немає зв’язку із сайтом. Хост "www.reestrnpa.gov.ua" відхилив запит на з’єднання».

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. 

Реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відновив роботу після кібератаки.

Ще ми повідомляли, що відновлено електронну взаємодію з Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України, Міністерством оборони України, Міністерством соціальної політики України та Національною службою здоров’я України. 

Також запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обов'язковим платежем буде 9% від зарплати — у Кабміні пояснили, що очікувати від пенсійної реформи

Необхідність проведення пенсійної реформи передбачено Меморандумом з МВФ.

Суддя раптом з’ясував, що він поскаржився до Вищої ради правосуддя сам на себе – унікальний випадок

Невідомий скаржник, схоже, вирішив створити судді проблеми.

До КПК пропонують внести зміни щодо повернення тимчасово вилученого майна та строку дії арешту майна

Пропонується увести норми щодо строку дії ухвали про арешт майна, скасування арешту майна, доповнити перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, встановити чіткий строк на повернення майна після скасування арешту.

Верховна Рада розгляне законопроект про посилення гарантій захисту бізнесу під час здійснення кримінального провадження

Законопроектом, серед іншого, конкретизуються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна, встановлюється чіткий строк на повернення майна після скасування арешту, розширюються повноваження адвокатів.

Присяжних підвела бурхлива фантазія – Вища рада правосуддя закрила справу судді, яку присяжні звинуватили в ухваленні рішення всупереч їх голосам

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, яка виникла внаслідок непорозуміння між суддею та присяжними, завершилася на користь судді.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Грабець
    Світлана Грабець
    суддя Господарського суду Київської області