Уряд виділив 1,6 млрд гривень на закупівлю шкільних автобусів

Україна закупить 460 автобусів для шкіл.

Фото: nus.org.ua

Цьогоріч Уряд України виділив 1,6 мільярда гривень на закупівлю нових шкільних автобусів, що дозволить громадам придбати сучасний транспорт або замінити втрачені внаслідок війни. Загалом планується закупити близько 460 автобусів, які будуть придбані через е-каталог Prozorro Market. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Першочергово нові автобуси отримають:

Військові ліцеї, що потребують транспорту для учнів без місця проживання.

Школи, чиї автобуси були знищені під час війни або передані на потреби армії.

Школи, де навчаються діти з громад, де заклади зазнали пошкоджень або руйнувань.

Опорні школи, що будуть створені в 2025 році.

Школи, що проходять оптимізацію чи реорганізацію в 2025 році.

Інші школи з кількістю учнів від 100 осіб, при пріоритеті для тих, де навчається більше дітей.

Програма «Шкільний автобус» триває вже третій рік. Протягом 2023-2024 років через Prozorro Market було закуплено 1007 автобусів на суму понад 3 мільярди гривень, що забезпечило школярам комфортний і безпечний транспорт.

«Доступний та безпечний транспорт – це основа для якісної освіти. Ми вже втретє долучаємось до закупівель шкільних автобусів. Програма підтверджує, що Prozorro Market є надійним інструментом для швидкої та ефективної закупівлі», – зазначив директор ДУ «Професійних закупівель» Євген Якубовський.

Усі автобуси виготовлені в Україні та відповідають вимогам локалізації, що підтримує національного виробника та забезпечує надходження податків до державного бюджету.

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