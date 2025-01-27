Правительство выделило 1,6 млрд гривен на закупку школьных автобусов

В этом году Правительство Украины выделило 1,6 миллиарда гривен на закупку новых школьных автобусов, что позволит общинам приобрести современный транспорт или заменить утраченные в результате войны. Всего планируется закупить около 460 автобусов, которые будут приобретены через е-каталог Prozorro Market. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В первую очередь новые автобусы получат:
Программа «Школьный автобус» продолжается уже третий год. В течение 2023-2024 годов через Prozorro Market было закуплено 1007 автобусов на сумму более 3 миллиардов гривен, что обеспечило школьникам комфортный и безопасный транспорт.
«Доступный и безопасный транспорт - это основа для качественного образования. Мы уже в третий раз приобщаемся к закупкам школьных автобусов. Программа подтверждает, что Prozorro Market является надежным инструментом для быстрой и эффективной закупки», - отметил директор ГУ «Профессиональных закупок» Евгений Якубовский.
Все автобусы изготовлены в Украине и соответствуют требованиям локализации, что поддерживает национального производителя и обеспечивает поступление налогов в государственный бюджет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.