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Правительство выделило 1,6 млрд гривен на закупку школьных автобусов

18:54, 27 января 2025
Украина закупит 460 автобусов для школ.
Правительство выделило 1,6 млрд гривен на закупку школьных автобусов
Фото: nus.org.ua
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В этом году Правительство Украины выделило 1,6 миллиарда гривен на закупку новых школьных автобусов, что позволит общинам приобрести современный транспорт или заменить утраченные в результате войны. Всего планируется закупить около 460 автобусов, которые будут приобретены через е-каталог Prozorro Market. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В первую очередь новые автобусы получат:

  • Военные лицеи, нуждающиеся в транспорте для учеников без места жительства.
  • Школы, чьи автобусы были уничтожены во время войны или переданы на нужды армии.
  • Школы, где учатся дети из общин, где заведения подверглись повреждениям или разрушениям.
  • Опорные школы, которые будут созданы в 2025 году.
  • Школы, проходящие оптимизацию или реорганизацию в 2025 году.
  • Другие школы с количеством учеников от 100 человек, при приоритете для тех, где учится больше детей.

Программа «Школьный автобус» продолжается уже третий год. В течение 2023-2024 годов через Prozorro Market было закуплено 1007 автобусов на сумму более 3 миллиардов гривен, что обеспечило школьникам комфортный и безопасный транспорт.

«Доступный и безопасный транспорт - это основа для качественного образования. Мы уже в третий раз приобщаемся к закупкам школьных автобусов. Программа подтверждает, что Prozorro Market является надежным инструментом для быстрой и эффективной закупки», - отметил директор ГУ «Профессиональных закупок» Евгений Якубовский.

Все автобусы изготовлены в Украине и соответствуют требованиям локализации, что поддерживает национального производителя и обеспечивает поступление налогов в государственный бюджет.

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