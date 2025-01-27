Правительство выделило 1,6 млрд гривен на закупку школьных автобусов

Украина закупит 460 автобусов для школ.

Фото: nus.org.ua

В этом году Правительство Украины выделило 1,6 миллиарда гривен на закупку новых школьных автобусов, что позволит общинам приобрести современный транспорт или заменить утраченные в результате войны. Всего планируется закупить около 460 автобусов, которые будут приобретены через е-каталог Prozorro Market. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

В первую очередь новые автобусы получат:

Военные лицеи, нуждающиеся в транспорте для учеников без места жительства.

Школы, чьи автобусы были уничтожены во время войны или переданы на нужды армии.

Школы, где учатся дети из общин, где заведения подверглись повреждениям или разрушениям.

Опорные школы, которые будут созданы в 2025 году.

Школы, проходящие оптимизацию или реорганизацию в 2025 году.

Другие школы с количеством учеников от 100 человек, при приоритете для тех, где учится больше детей.

Программа «Школьный автобус» продолжается уже третий год. В течение 2023-2024 годов через Prozorro Market было закуплено 1007 автобусов на сумму более 3 миллиардов гривен, что обеспечило школьникам комфортный и безопасный транспорт.

«Доступный и безопасный транспорт - это основа для качественного образования. Мы уже в третий раз приобщаемся к закупкам школьных автобусов. Программа подтверждает, что Prozorro Market является надежным инструментом для быстрой и эффективной закупки», - отметил директор ГУ «Профессиональных закупок» Евгений Якубовский.

Все автобусы изготовлены в Украине и соответствуют требованиям локализации, что поддерживает национального производителя и обеспечивает поступление налогов в государственный бюджет.

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