Субсидии на аренду жилья для ВПЛ — только по официальным договорам

Договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также государственный ресурс использовали официально.

Субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет получить только при условии заключения официального договора аренды. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Для нас неважно, будет ли это ФЛП или компания, предоставляющая жилье в аренду. Это может быть любой человек, имеющий жилье и готовый предоставить его в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, его форма утверждена», - сказала Жолнович, цитирует «Интерфакс-Украина».

Она подчеркнула, что договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также, чтобы государственный ресурс использовали официально.

Рынок аренды сегодня работает так, чтобы оптимизировать налоги, указала Жолнович.

«И для того, чтобы помочь преодолеть эту практику, сложившуюся годами, мы в стоимости субсидии закладываем стоимость налогов. При этом закладываем налог не для ФЛП, а для физических лиц: 19% НДФЛ и 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, потому что для нас важно, чтобы все происходило официально», - подчеркнула министр.

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