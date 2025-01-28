Аренда жилья – кто из переселенцев имеет право на субсидии

Субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет получить только при условии заключения официального договора аренды.

С 29 января в Украине стартовал проект выплаты частичной компенсации вынужденным переселенцам за аренду жилья.

Как писала «Судебно-юридическая газета», субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц можно будет получить только при условии заключения официального договора аренды. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

«Для нас неважно, будет ли это ФЛП или компания, предоставляющая жилье в аренду. Это может быть любой человек, имеющий жилье и готовый предоставить его в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, его форма утверждена», - сказала Жолнович.

Она подчеркнула, что договор необходим для того, чтобы защитить и арендатора, и собственника, а также, чтобы государственный ресурс использовали официально.

Кто сможет воспользоваться субсидией

Внутренне перемещенные лица, которые:

выехали из временно оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтожено или непригодно для проживания

хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого

арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Прихисток»

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

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