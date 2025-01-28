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В Запорожье задержали адвоката с женой-полицейской, которые предоставляли «услугу дезертирство под ключ»

15:38, 28 января 2025
В Специализированной прокуратуре заявили, что адвокат с женой подстрекали военнослужащих к СЗЧ и дезертирству и за деньги помогали им скрыться.
В Запорожье задержали адвоката с женой-полицейской, которые предоставляли «услугу дезертирство под ключ»
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В Запорожье правоохранители разоблачили и задержали адвоката и его жену - действующую сотрудницу полиции, которые подстрекали военнослужащих к дезертирству, чтобы получить за это деньги. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

«По данным следствия, адвокат сначала подстрекал мобилизованных военнослужащих в дезертирство, а затем за деньги помогал им покинуть воинские части. Он на собственном авто вывозил своих «клиентов» и помогал с укрывательством», - заявили в прокуратуре.

Также было установлено, что его супруга использовала свое служебное положение для конспирации преступления и помогала «решать вопросы» с пересечением блок-постов.

За свои «услуги» подозреваемые получали от 15 000 до 40 000 гривен с одного военнослужащего. Задокументировано не менее 5 таких фактов.

Кроме того, задержаны трое военнослужащих, которые таким образом самовольно покинули воинскую часть.

«Всем подозреваемым избраны меры пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога», - добавили в прокуратуре.

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Национальная полиция адвокат

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