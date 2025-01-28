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У Запоріжжі затримали адвоката з дружиною-поліціянткою, які надавали «послугу дезертирство під ключ»

15:38, 28 січня 2025
У Спеціалізованій прокуратурі заявили, що адвокат з дружиною підбурювали військовослужбовців до СЗЧ і дезертирства та за гроші допомагали їм утекти.
У Запоріжжі затримали адвоката з дружиною-поліціянткою, які надавали «послугу дезертирство під ключ»
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У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката та його дружину - чинну співробітницю поліції, які підбурювали військовослужбовців на дезертирство аби отримати за це гроші. Про це повідомило Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

«За даними слідства, адвокат спершу підбурював мобілізованих військовослужбовців до дезертирства, а потім за гроші допомагав їм залишити військові частини. Він на власному авто вивозив своїх «клієнтів» та допомагав із переховуванням», - заявили у прокуратурі.

Також було встановлено, що його дружина-спільниця використовувала своє службове становище для конспірації злочину та допомагала «вирішувати питання» із перетином блок-постів.

За свої «послуги» підозрювані отримували від 15 000 до 40 000 гривень з одного військовослужбовця. Задокументовано щонайменше 5 таких фактів.

Крім того затримано трьох  військовослужбовців, які  у такий спосіб самовільно залишили військову частину.

«Усім підозрюваним  обрано запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внесення застави», - додали у прокуратурі.

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Національна поліція адвокат

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