У Василькові на Київщині чоловік побив гайковим ключем священника

В одному із соборів міста Васильків сталася бійка.

Поліцейські затримали чоловіка, який в одному із соборів Василькова Обухівського району Київської області ударив гайковим ключем по голові священнослужителя. Про це повідомила поліція Київщини.

Як вказують правоохоронці, на місці події було встановлено, що 33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річного священнослужителя.

Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучили.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

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