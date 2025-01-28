В Василькове на Киевщине мужчина побил гаечным ключом священника

В одном из соборов города Васильков произошла драка.

Полицейские задержали мужчину, который в одном из соборов Василькова Обуховского района Киевской области ударил гаечным ключом по голове священнослужителя. Об этом сообщила полиция Киевщины.

Как указывают правоохранители, на месте происшествия было установлено, что 33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнего священнослужителя.

Правоохранители задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Вещественное доказательство изъяли.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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