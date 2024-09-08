Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені в Україні можуть писати листи, але дзвонити рідним – ні

Женевська конвенція передбачає дозвіл лише на листування.

Російські полонені не мають права телефонувати до своїх рідних, адже Женевська конвенція передбачає дозвіл лише на листування. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації.

Дмитро Лубінець підкреслив, що усі такі публічні страти українських військовополонених — це воєнні злочини і всі ці дії мають бути фіксовані як скоєння воєнних злочинів російською стороною й Україна вимагає дієвої реакції з боку міжнародної спільноти.

Також омбудсман повідомив, що в Україні наразі діють чотири спецтабори для полонених військових росії й умови там відповідають Женевським конвенціям. Як зазначив Лубінець, «на жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни», адже Женевські конвенції для України не пусті слова.

«Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але права на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає», – пояснив омбудсман.

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