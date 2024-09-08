Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленные в Украине могут писать письма, но звонить родным – нет

Женевская конвенция предусматривает разрешение только на переписку.

Российские пленные не имеют права звонить своим родным, ведь Женевская конвенция предусматривает разрешение только на переписку. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что все такие публичные казни украинских военнопленных — это военные преступления, и все эти действия должны быть фиксированы как совершение военных преступлений российской стороной и Украина требует действенной реакции со стороны международного сообщества.

Также омбудсман сообщил, что в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных россии и условия там соответствуют Женевским конвенциям. Как отметил Лубинец, «к сожалению или к счастью, мы не можем вести себя как россияне», ведь Женевские конвенции для Украины не пустые слова.

«На сегодня нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет», – пояснил омбудсман.

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