Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленные в Украине могут писать письма, но звонить родным – нет

Российские пленные не имеют права звонить своим родным, ведь Женевская конвенция предусматривает разрешение только на переписку. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что все такие публичные казни украинских военнопленных — это военные преступления, и все эти действия должны быть фиксированы как совершение военных преступлений российской стороной и Украина требует действенной реакции со стороны международного сообщества.
Также омбудсман сообщил, что в Украине действуют четыре спецлагеря для пленных военных россии и условия там соответствуют Женевским конвенциям. Как отметил Лубинец, «к сожалению или к счастью, мы не можем вести себя как россияне», ведь Женевские конвенции для Украины не пустые слова.
«На сегодня нам сообщено, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на совершение телефонных звонков у них уже нет», – пояснил омбудсман.
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