Минобороны обновляет требования к полевым флягам для военных

От военных поступил запрос на изменение товара, чтобы он стал более удобным в использовании.

Источник фото: dotua.org

Министерство обороны приступило к пересмотру старого технического описания фляг для Вооруженных Сил Украины.

Как отметили в Государственном операторе тыла, фляги, которые сейчас поставляются для ВСУ, критиковались из-за несоответствия их технических характеристик потребностям военных. В частности, ими был озвучен запрос на изменение товара, чтобы он стал более удобным в использовании.

Следовательно, потенциальных поставщиков приглашают предоставить свои образцы продукции для ее тестирования.

В управлении сообщили, что планируется проведение военных (исследовательских) испытаний, в ходе которых каждый желающий производитель (поставщик) сможет предложить свои образцы индивидуальных полевых фляг в количестве не менее 15 единиц.

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