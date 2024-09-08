Міноборони оновлює вимоги до польових фляг для військових

Від військових надійшов запит на зміну товару, щоб він став зручнішим у використанні.

Джерело фото: dotua.org

Міністерство оборони розпочало перегляд старого технічного опису фляг для Збройних Сил України.

Як зазначили у Державному операторі тилу, фляги, які зараз постачаються для ЗСУ, критикувалися через невідповідність їхніх технічних характеристик потребам військових. Зокрема, ними був озвучений запит на зміну товару, щоб він став зручнішим у використанні.

Відтак, потенційних постачальників запрошують подати свої зразки продукції для її тестування.

В управлінні поінформували, що планується проведення військових (дослідних) випробувань, в ході яких кожен охочий виробник (постачальник) зможе запропонувати свої зразки індивідуальних польових фляг у кількості не менше 15 одиниць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.