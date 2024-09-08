Практика судів
  1. В Україні

Міноборони оновлює вимоги до польових фляг для військових

10:15, 8 вересня 2024
Від військових надійшов запит на зміну товару, щоб він став зручнішим у використанні.
Міноборони оновлює вимоги до польових фляг для військових
Джерело фото: dotua.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони розпочало перегляд старого технічного опису фляг для Збройних Сил України.

Як зазначили у Державному операторі тилу, фляги, які зараз постачаються для ЗСУ, критикувалися через невідповідність їхніх технічних характеристик потребам військових. Зокрема, ними був озвучений запит на зміну товару, щоб він став зручнішим у використанні. 

Відтак, потенційних постачальників запрошують подати свої зразки продукції для її тестування.  

В управлінні поінформували, що планується проведення військових (дослідних) випробувань, в ході яких кожен охочий виробник (постачальник) зможе запропонувати свої зразки індивідуальних польових фляг у кількості не менше 15 одиниць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Офісі Президента фіналізують роботу над Стратегією розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

У новій Стратегії будуть описані ключові правові реформи та подальші кроки судової реформи.

Невідображення в ЄРДР процесуального рішення прокурора не може свідчити про його об’єктивну відсутність – Верховний Суд

Прокурор стверджував, що суд безпідставно ототожнив поняття прийняття процесуальних рішень з поняттям їх обліку в ЄРДР, а невідображення прийнятого під час досудового розслідування процесуального рішення в ЄРДР не може свідчити про його відсутність в цілому.

Потреба судів в заміні зношеної та застарілої комп’ютерної та оргтехніки складає більше 756 млн гривень – ДСА

Необхідні нові комп’ютери, сервери, принтери, системи конференцзв’язку.

Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Розмір суддівської винагороди має бути збільшений – Вища рада правосуддя

Визначення базового посадового окладу судді у розмірі 2102 гривні є дискримінацією.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду