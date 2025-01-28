Украина снова позволит российским пленным звонить по телефону родным, но с ограничениями

На это должен дать разрешение Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Украина возобновляет звонки для российских пленных, но только с разрешения Координационного штаба. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Это решение отвечает требованиям Женевской конвенции и обеспечивает ограничения для подозреваемых в преступлениях.

По словам Мельничука, пленные смогут использовать средства IP-телефонии, но только при технической возможности и разрешении Координационного штаба.

Пленники, подозреваемые в преступлениях, смогут звонить только с разрешения следователя, прокурора или суда.

В сентябре 2024 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленные в Украине могут писать письма, но звонить родным – нет.

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