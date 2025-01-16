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У Києві приберуть згорілі та покинуті автівки з вулиць

10:00, 16 січня 2025
На сьогодні у Києві понад тисячу покинутих автівок, заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У Києві приберуть згорілі та покинуті автівки з вулиць
Ілюстративне зображення: ДСНС
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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про початок прибирання вулиць столиці від пошкоджених автівок, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів, адже вони, зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки. Про це пишуть у КМВА.  

«На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою. Водночас багато з цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати», — зазначив начальник КМВА.

Процес вивезення таких транспортних засобів розпочнеться з 16 січня.

Також вказується, що на найближчому засіданні Ради оборони міста спільно з відповідними службами буде напрацьовано ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

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Київ КМВА авто

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