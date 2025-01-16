В Киеве уберут сгоревшие и заброшенные автомобили с улиц

На сегодняшний день в Киеве более тысячи заброшенных автомобилей, заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Иллюстративное изображение: ГСЧС

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о начале уборки улиц столицы от поврежденных автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов, ведь они, в частности, сужают проезд для спасательной техники. Об этом пишут в КГВА.

«На сегодняшний день в Киеве зафиксировано более тысячи заброшенных автомобилей. Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушения и убийства являются главной целью. В то же время многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: они сужают проезд для спасательной техники и портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок», — отметил начальник КГВА.

Процесс вывоза таких транспортных средств начнется с 16 января.

Также указывается, что на ближайшем заседании Совета обороны города совместно с соответствующими службами будет наработан эффективный механизм, позволяющий оперативно убирать поврежденные авто в будущем.

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