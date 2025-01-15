В Украине в перспективе откажутся от курсовой привязки к доллару и перейдут на евро – Нацбанк

Однако, подчеркивают в НБУ, о конкретных сроках перехода речь не идет.

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В Национальном банке заявили, что евро заменит доллар как курсообразующая валюта в Украине. И хотя озвучивать конкретные сроки такого перехода не стали, но уверяют, что резкого перехода не будет.

По словам первой заместительницы главы НБУ Екатерины Рожковой, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро, ведь страна находится в войне. При этом она отмечает, что сам же переход с доллара на евро пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремление Украины войти в Евросоюз.

«Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая произойдет. Если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее», – отметила замглавы НБУ.

Рожкова подчеркивает, что о конкретных сроках перехода речь не идет.

«Когда и как – это другой вопрос», – резюмировала она.

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