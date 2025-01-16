Депутаты решили урегулировать установление Национального дня молитвы и исполнение Радой гимна в этот день не законом, а постановлением

Сначала депутаты во главе с Давидом Арахамией внесли законопроект об изменениях в КЗоТ и поручении Верховной Раде начинать специальное заседание 24 февраля исполнением духовного гимна, но затем решили ограничиться постановлением.

В Верховной Раде 15 января был зарегистрирован новый проект постановления 12412 об установлении Национального дня молитвы. Инициаторами выступили народные депутаты во главе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

В соответствии с ним предлагается:

Установить в Украине Национальный день молитвы, отмечаемый ежегодно 24 февраля.

Верховной Раде Украины в Национальный день молитвы обеспечивать проведение заседания Верховной Рады Украины, которое начинать исполнением духовного гимна Украины «Боже великий, единый».

Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня принятия этого Постановления разработать с привлечением представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы.

Таким образом, очевидно, депутаты решили урегулировать этот вопрос не законом, а постановлением.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал принять в целом как закон законопроект 12336 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению Национального дня молитвы, который подал Давид Арахамия с коллегами.

В соответствии с ним предлагалось дополнить Кодекс законов о труде статьей 73-1, которой установить следующие памятные дни, работа в которые проводится: 24 февраля – Национальный день молитвы.

Верховной Раде поручить в Национальный день молитвы обеспечивать проведение специального заседания Верховной Рады Украины, которое начинать исполнением духовного гимна.

Означает ли принятие постановления о том, что законопроект, рекомендованный Комитетом, уже неактуален, пока неизвестно.

Автор: Наталя Мамченко

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