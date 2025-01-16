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Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

07:50, 16 січня 2025
Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.
Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою
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У Верховній Раді 15 січня було зареєстровано новий проект постанови 12412 про встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Відповідно до нього пропонується:

  • Установити в Україні Національний день молитви, який відзначати щорічно 24 лютого.
  • Верховній Раді України у Національний день молитви забезпечувати проведення засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».
  • Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цієї Постанови розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.
  • Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви.

Таким чином, вочевидь, депутати вирішили врегулювати це питання не законом, а постаново.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 12336 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви, який подав Давид Арахамія з колегами.

Відповідно до нього пропонувалося доповнити Кодекс законів про працю статтею 73-1, якою встановити такі пам’ятні дні, робота у які провадиться: 24 лютого – Національний день молитви.

Верховній Раді – доручити у Національний день молитви забезпечувати проведення спеціального засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну.

Чи означатиме прийняття постанови те, що законопроект, рекомендований Комітетом, вже неактуальний, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України постанова

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Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.

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