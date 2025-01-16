Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.

У Верховній Раді 15 січня було зареєстровано новий проект постанови 12412 про встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

Відповідно до нього пропонується:

Установити в Україні Національний день молитви, який відзначати щорічно 24 лютого.

Верховній Раді України у Національний день молитви забезпечувати проведення засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний».

Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цієї Постанови розробити із залученням представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та затвердити комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Національного дня молитви.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення Національного дня молитви.

Таким чином, вочевидь, депутати вирішили врегулювати це питання не законом, а постаново.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 12336 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви, який подав Давид Арахамія з колегами.

Відповідно до нього пропонувалося доповнити Кодекс законів про працю статтею 73-1, якою встановити такі пам’ятні дні, робота у які провадиться: 24 лютого – Національний день молитви.

Верховній Раді – доручити у Національний день молитви забезпечувати проведення спеціального засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну.

Чи означатиме прийняття постанови те, що законопроект, рекомендований Комітетом, вже неактуальний, поки невідомо.

Автор: Наталя Мамченко

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