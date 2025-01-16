Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

У Верховній Раді 15 січня було зареєстровано новий проект постанови 12412 про встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати на чолі з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.
Відповідно до нього пропонується:
Таким чином, вочевидь, депутати вирішили врегулювати це питання не законом, а постаново.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти в цілому як закон законопроект 12336 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення Національного дня молитви, який подав Давид Арахамія з колегами.
Відповідно до нього пропонувалося доповнити Кодекс законів про працю статтею 73-1, якою встановити такі пам’ятні дні, робота у які провадиться: 24 лютого – Національний день молитви.
Верховній Раді – доручити у Національний день молитви забезпечувати проведення спеціального засідання Верховної Ради України, яке починати виконанням духовного гімну.
Чи означатиме прийняття постанови те, що законопроект, рекомендований Комітетом, вже неактуальний, поки невідомо.
Автор: Наталя Мамченко
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