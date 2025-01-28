У Києві на понад три місяці обмежать рух вулицею в Оболонському районі

До 10 травня рух вулицею Полярною буде обмежений.

Із 31 січня і до 10 травня рух вулицею Полярною в напрямку від вулиці Лебединської до вулиці Сім’ї Кульженків буде обмежений. Як вказують у КМДА, у цей період дорожники капітально ремонтуватимуть шляхопровід через залізничну колію.

Роботи виконуватимуть поетапно – зі збереженням руху транспорту в обох напрямках.

На час проведення робіт рух транспорту в обох напрямках здійснюватиметься протилежною частиною шляхопроводу.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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