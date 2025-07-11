ДБР повідомило про підозру Віталію Шабуніну за систематичне ухилення від військової служби

Також ДБР зазначило, що Віталій Шабунін «без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України».

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру громадському активісту Віталію Шабуніну. Як повідомляє ДБР, він, за даними слідства, «систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ».

«Наголошуємо, що дана процесуальна дія жодним чином не повʼязана з його професійною діяльністю», підкреслили у ДБР.

«Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Автомобіль використовувався в особистих цілях, у тому числі для пересування по Києву», зазначає ДБР.

Віталій Шабуніну повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

ДБР додає, що «закон має бути один для всіх, незалежно від посади, публічного статусу чи громадської діяльності. Патріотичні гасла не можуть бути прикриттям для зловживань, а справжнє служіння державі проявляється не в гучних заявах, а у дотриманні закону».

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Київська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Фото: Дарина Каленюк

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