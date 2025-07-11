Франция расследует X по подозрению в манипуляции алгоритмами для иностранного влияния

Социальная сеть X попала в поле зрения киберпрокуратуры Парижа.

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Прокуратура Парижа начала расследование против социальной сети X и ее руководителей из-за возможного манипулирования алгоритмами платформы с целью иностранного вмешательства, сообщило Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Отдел по борьбе с киберпреступностью начал расследование 9 июля после двух сообщений, полученных в начале года, которые указывали на потенциальное использование алгоритмов X для внешнего воздействия. Дело касается нарушений, в частности незаконного доступа к системам автоматизированной обработки данных организованной группой и их манипулирования.

Расследование, которое проводит Национальная жандармерия, направлено против X как юридического лица и ее руководителей. Параллельно с декабря 2023 года на уровне ЕС продолжаются проверки платформы в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA).

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