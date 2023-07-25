Twitter, который теперь стал X, вскоре расширит функционал и превратится в финансовый хаб

Илон Маск объяснил, что в таком контексте название Twitter уже неактуально.

Социальная сеть Twitter, название которой изменилось на X.com, расширит свой функционал и превратится в финансовый хаб. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск, передает MarketWatch.

«В ближайшие месяцы мы добавим комплексный обмен информацией и возможность управлять всем вашим финансовым миром. В этом контексте название Twitter неактуально», - отметил Маск.

Как известно, 24 июля Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино обнародовали логотип для платформы социальных медиа, содержавший белый «X» на черном фоне как замену знакомой символу синей птицы.

В ответ на твит с вопросом, как твиты будут называться под X, Маск ответил x's.

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