Прокуроры, уволенные в процессе аттестации, продолжают взимать миллионы гривен с государства, - в Раде нашли выход

По состоянию на середину июня 2023 года уволенным в процессе аттестации прокурорам удалось взыскать со счетов прокуратуры более 100 млн грн по делам, где затем кассационный суд отменил эти решения, - депутаты предлагают определить возможность возврата этих денег.

По состоянию на середину июня 2023 года со счетов органов прокуратуры по решениям судов, вступившим в законную силу, однако в дальнейшем отмененным Верховным Судом, уже взыскано более 105 млн гривен. Однако вернуть эти средства невозможно, несмотря на то, что кассационная инстанция отменила предыдущие судебные решения об удовлетворении исков. В Верховной Раде и в Офисе Генпрокурора разработали решение этой ситуации и зарегистрировали 24 июля законопроект 9524.

Так, 1 марта 2023 года Конституционный Суд признал неконституционным пункт 6 Заключительных и переходных положений закона об аттестации прокуратуры, что явилось основанием для обращений в суд бывших прокуроров, которым ранее было отказано в удовлетворении иска, о возобновлении в должности и выплате средств за вынужденный прогул в связи с исключительными обстоятельствами.

Кроме того, признание неконституционной нормы может привести к принятию решений в пользу лиц по делам, которые в настоящее время рассматриваются судами первой инстанции (790 дел).

Решение о восстановлении в должности в отношениях публичной службы подлежит немедленному исполнению и вступает в силу после его пересмотра судом апелляционной инстанции.

В то же время практика судебных споров, связанных с применением закона об аттестации прокуратуры, показала наличие значительного количества случаев, когда лица в рамках немедленного исполнения решения суда возобновлялись на должностях, а в дальнейшем такие решения судов отменялись.

Имеется также практика, когда лицу после принятия решения судом апелляционной инстанции выплачены присужденные средства, а затем такое решение отменено судом кассационной инстанции.

По состоянию на 12 июня 2023 года со счетов органов прокуратуры по решениям судов, вступившим в законную силу, однако в дальнейшем были отменены судом кассационной инстанции, уже взыскано более 105 млн гривен.

Возврат выполнения в таких случаях применить невозможно, поскольку статья 381 КАСУ предусматривает исключительные основания его применения по делам о присуждении выплаты заработной платы или иного денежного содержания в отношениях публичной службы.

Имеющийся сегодня механизм остановки исполнения решения суда делает невозможным решение проблемы, поскольку остановка исполнения решения является правом суда, при этом условия и критерии остановки законом не определены.

Учитывая возможность пересмотра решений судов по исключительным обстоятельствам в связи с решением КСУ, а также потенциальную вероятность удовлетворения исков с целью недопущения взыскания с органов прокуратуры средств, которые в случае отмены решения суда о взыскании не будут подлежать возврату, Офисом Генпрокурора был разработан соответствующий законопроект.

Депутаты его доработали и соответственно предлагают установить в КАСУ, что поворот исполнения решения о присуждении выплаты заработной платы или других выплат в отношениях публичной службы допускается в случае отмены указанного решения.

Также предлагается в Кодексе законов о труде предусмотреть, что если заявление о возобновлении на работе рассматривается более одного года, не по вине работника, орган, рассматривающий трудовой спор, выносит решение о выплате среднего заработка за все время вынужденного прогула, кроме случаев возобновления на работе прокуроров, следователей, полицейских и работников Национальной полиции, Службы безопасности Украины, ГБР, НАБУ, Бюро экономической безопасности Украины или органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства.

Выплата среднего заработка за все время вынужденного прогула прокуроров, следователей, полицейских и работников Национальной полиции, СБУ, ГБР, НАБУ, БЭБ или органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового и таможенного законодательства, не может превышать сумму его среднего заработка за год, которую он получал.

Народные депутаты предусмотрели также в законопроекте, что в случае задержки исполнения решения органа, рассматривавшего трудовой спор о возобновлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника, этот орган выносит определение о выплате ему среднего заработка или разницы в заработке за время задержки, кроме случаев задержки выполнения решения о возобновлении на работе не по вине работодателя в связи с препятствием работником его выполнения, ограничительными мерами, введенными в связи с объявлением карантина, военными действиями или другими обстоятельствами непреодолимой силы.

Кроме того, уточнено, что в случае отмены исполненных судебных решений о взыскании заработной платы или других выплат, вытекающих из трудовых правоотношений, работник обязан вернуть в полном объеме. взысканные в его пользу средства заработной платы и другие выплаты в течение 30 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда об отмене решения об удержании заработной платы или других выплат, кроме случаев, когда поворот исполнения такого решения не допускается.

При этом поворот выполнения допускается, когда отмененное решение основывалось на сообщенных истцом ложных сведениях или поданных им подложных документах; или когда исполнение решения по трудовым спорам касается сферы публичной службы.

По этим же основаниям допускается взыскание с работников сумм, выплаченных им в соответствии с ранее принятым решением комиссии по трудовым спорам при повторном рассмотрении спора.

Споры, связанные с поворотом исполненных судебных решений, рассматриваются в судебном порядке.

Автор: Наталя Мамченко

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