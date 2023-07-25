Сайты госорганов и «Дия» станут доступными для людей с нарушениями зрения, слуха и моторики

Правительство приняло постановление о безбарьерности официальных онлайн-сервисов.

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Все сайты госорганов в Украине будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики. Правительство приняло постановление о безбарьерности официальных онлайн-сервисов, – сообщает пресс-служба «Дии».

Сайты, онлайн-порталы и приложения всех государственных учреждений будут иметь аудиоописания, учитывать особенности читабельности текста и размещения картинок, соблюдать правила перевода на жестовом языке и тому подобное.

Изменится и «Дия». Команда уже внедряет новые решения, чтобы все украинцы имели доступ к сервисам приложения и портала. Например, обновленная платформа «Дия.Образование» адаптирована к требованиям безбарьерности и потребностей людей с нарушением зрения по стандарту WCAG 2.0. Часть контента имеет субтитры на украинском и дублируется на жестовом языке.

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