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МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

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  1. В Украине

Готовил теракты против ВСУ и СБУ: в Запорожье задержан агент рф

19:47, 25 июля 2023
СБУ задержала агента рф, который под детской кроватью прятал оружие для совершения терактов в Запорожье.
Готовил теракты против ВСУ и СБУ: в Запорожье задержан агент рф
Источник фото: СБУ
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Контрразведка СБУ разоблачила еще одного участника агентурной сети фсб, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов в Запорожье. Накануне того дня были задержаны двое организаторов. Сейчас в областном центре задержан их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери обустроил схрон с оружием и боеприпасами, – сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого у злоумышленника

  • автомат Калашникова;
  • 3 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • более 800 патронов к стрелковому оружию;
  • 2 дымовые гранаты РГД-55МЧ.

Основными целями злоумышленников были представители командования ВСУ и спецназовцы СБУ.

Третий участник агентурной сети фсб – житель Запорожья, который не скрывал свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими.

Весной этого года он попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.

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