Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
МВФ согласовал подход, когда чиновникам не нужно декларировать недвижимость в аренде рыночной стоимостью менее 130 тысяч грн, - Анастасия Радина

Однако вопрос, как будут определять настоящую стоимость арендуемого объекта – еще нуждается в доработке, заявила Анастасия Радина.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Антикоррупционный комитет Рады рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возобновлении декларирования, упрощающий декларирование недвижимости и большой зарплаты.

У чиновников и должностных лиц будет три месяца, чтобы подать декларацию: для кого предусмотрели исключение

Кто и когда из должностных лиц должен подать электронную декларацию, - Рада готовится одобрить законопроект.

НАПК ограничат в праве предоставлять разъяснения по всем вопросам

НАПК будет предоставлять разъяснения только по вопросам подарков и конфликту интересов по обращению чиновников и должностных лиц

Наши представители смогут ориентировать суд в определении меры наказания – НАПК

В НАПК рассказали, почему протоколы «по коррупции» должен рассматривать Высший антикоррупционный суд.

  1. В Украине

Ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату

07:39, 26 июля 2023
Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн.
Ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований».

Как рассказали в Минсоцполитики, согласно ей, государство обеспечит ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищая собственную страну.

Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн, в том числе, как благодарность за вклад в защиту страны:

«Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанова КМУ розроблена на виконання нового закону і встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною –  3 100 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн.;
  • учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду