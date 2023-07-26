Ветераны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат разовую денежную выплату

Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн.

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Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о разовой денежной выплате ветеранам войны и жертвам нацистских преследований».

Как рассказали в Минсоцполитики, согласно ей, государство обеспечит ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату ветеранам войны, пострадавшим от нацистских преследований, гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной и отличившимся, защищая собственную страну.

Выплаты ко Дню Независимости граждане получат в размерах от 450 грн до 3 100 грн, в том числе, как благодарность за вклад в защиту страны:

«Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанова КМУ розроблена на виконання нового закону і встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 грн;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн.;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн».

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