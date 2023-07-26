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  1. В Україні

Ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату

07:39, 26 липня 2023
Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до 3 100 грн.
Ветерани та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають разову грошову виплату
Фото із відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань» на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань».

Як розповіли у Мінсоцполітики, відповідно до неї, держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну.

Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 грн до  3 100  грн, у тому числі, як подяку за внесок у захист країни:

«Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанова КМУ розроблена на виконання нового закону і встановлює наступні розміри виплат для визначених категорій осіб:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

I групи ‒ 3 100 грн;

II групи ‒ 2 900 грн;

III групи ‒ 2 700 грн;

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків ‒ 1 000 грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною –  3 100 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 Ст. 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 650 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України – 1 000 грн.;
  • учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн».

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