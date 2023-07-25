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  1. В Україні

Готував теракти проти ЗСУ і СБУ: в Запоріжжі затримано агента рф

19:47, 25 липня 2023
СБУ затримала агента рф, який під дитячим ліжком ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі.
Готував теракти проти ЗСУ і СБУ: в Запоріжжі затримано агента рф
Джерело фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів на Запоріжжі. Напередодні того дня були затримані двоє організаторів. Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами, – повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисника

  • автомат Калашникова;
  • 3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;
  • понад 800 набоїв до стрілецької зброї;
  • 2 димові гранати РГД-55МЧ..

Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці СБУ.

Третій учасник агентурної мережі фсб – житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.

Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

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