Готував теракти проти ЗСУ і СБУ: в Запоріжжі затримано агента рф

СБУ затримала агента рф, який під дитячим ліжком ховав зброю для вчинення терактів на Запоріжжі.

Джерело фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів на Запоріжжі. Напередодні того дня були затримані двоє організаторів. Наразі в обласному центрі затримано їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки облаштував схрон зі зброєю та боєприпасами, – повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого у зловмисника

автомат Калашникова;

3 бойові гранати Ф-1 і РГД-5;

понад 800 набоїв до стрілецької зброї;

2 димові гранати РГД-55МЧ..

Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці СБУ.

Третій учасник агентурної мережі фсб – житель Запоріжжя, який не приховував свої прокремлівські погляди у спілкуванні з оточуючими.

Навесні цього року він потрапив у поле зору російської спецслужби. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

Зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

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