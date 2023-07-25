Сайти держорганів та «Дія» стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху та моторики

Уряд ухвалив постанову про безбар’єрність офіційних онлайн-сервісів.

Джерело фото: Focus.ua

Всі сайти держорганів в Україні будуть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. Уряд ухвалив постанову про безбар’єрність офіційних онлайн-сервісів, – повідомляє пресслужба застосунку «Дія».

Сайти, онлайн-портали та застосунки всіх державних установ матимуть аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо.

Зміниться і «Дія». Команда вже впроваджує нові рішення, щоб всі українці мали доступ до сервісів застосунку та порталу. Наприклад, оновлена платформа «Дія.Освіта» адаптована до вимог безбар’єрності та потреб людей з порушенням зору за стандартом WCAG 2.0. Частина контенту має субтитри українською та дублюється жестовою мовою.

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