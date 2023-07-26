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В Украине продолжаются проверки военкоматов: подозрение сообщили уже 21 человеку

15:33, 26 июля 2023
Созданные рабочие группы по проверкам военкоматов от Министерства обороны работают в регионах.
В Украине продолжаются проверки военкоматов: подозрение сообщили уже 21 человеку
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В Украине продолжаются проверки военкоматов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, НАПК сформирована база, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 человек уже начат мониторинг образа жизни.

С начала войны Государственное бюро расследований расследует 106 уголовных производств по нарушениям при работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

«Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек – направлено в суд», - рассказал он.

Павлюк напомнил, что созданные рабочие группы по проверкам военкоматов от Министерства обороны работают в регионах.

«Анализируется все – опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов. Кроме этого, в приоритете – цифровизация работы центров комплектования», – отметил замминистра обороны.

Кроме того, как отметил Павлюк, принято уже более 2300 обращений граждан.

«Темы охватывают весь спектр вопросов, которые могут возникнуть при взаимодействии с ТЦК и СП – от коррупционных проявлений до качества организации работы. Каждое обращение прорабатывается индивидуально», - добавил он.

Если вы столкнулись с проблемами при взаимодействии с ТЦК и СП, нужно сообщать Минобороны:

  • по номеру 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);
  • по электронной почте [email protected];
  • на чат-бот в телеграммах.

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