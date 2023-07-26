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  1. В Україні

В Україні тривають перевірки військкоматів: підозру повідомили вже 21 особі

15:33, 26 липня 2023
Створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.
В Україні тривають перевірки військкоматів: підозру повідомили вже 21 особі
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В Україні тривають перевірки військкоматів. Про це заявив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, НАЗК сформовано базу, до якої увійшли всі керівники та заступники керівників ТЦК, яких слід перевірити. По 102 особам вже розпочато моніторинг способу життя.

Від початку війни Державне бюро розслідувань розслідує 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб - спрямовано до суду», - розповів він.

Павлюк нагадав, що створені робочі групи для перевірок військкоматів від Міністерства оборони працюють в регіонах.

«Аналізується все - досвід служби, репутація, інформація в публічному просторі, звернення громадян, що надійшли на гарячу лінію та іншими каналами. Триває робота над пропозиціями змін до нормативно-правових актів. Окрім цього, у пріоритеті - цифровізація роботи центрів комплектування», - зазначив заступник міністра оборони.

Крім того, як зазначив Павлюк, прийнято вже понад 2300 звернень від громадян.

«Теми охоплюють весь спектр питань, які можуть виникнути при взаємодії з ТЦК та СП - від корупційних проявів до якості організації роботи. Кожне звернення опрацьовується індивідуально», - додав він

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, треба повідомляти Міноборони:

  • за номером 0 800 31 01 79 (багатоканальна гаряча лінія);
  • на електронну пошту [email protected];
  • на чат-бот в телеграм.

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