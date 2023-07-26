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Зеленський відповів на петицію щодо зняття санкцій з букмекера Parimatch

15:20, 26 липня 2023
Президент звернувся до Шмигаля з пропозицією провести перевірку фактів та підстав, що стали причиною внесення компанії до санкційних списків.
Зеленський відповів на петицію щодо зняття санкцій з букмекера Parimatch
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Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо зняття санкцій з букмекерської компанії Parimatch. Відповідь глави держави оприлюднено під петицією.

«Я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з пропозицією уважно опрацювати порушене в тексті петиції питання та за наявності підстав вжити необхідних заходів реагування.

Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України» - зазначив Зеленський.

Автор петиції просив провести перевірку фактів та підстав, що стали причиною внесення до санкційних списків ТОВ «Паріматч», групи компаній Parimatch та окремих фізичних осіб, та скасувати санкційні обмеження.

Раніше ми писали, що Parimatch призупиняє діяльність через накладені санкції, але обіцяє повернути клієнтам кошти.

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