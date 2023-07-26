Пес Байдена покусав співробітників спецслужб США: у Білому дому таку поведінку назвали стресом

У Білому домі вважають, що стресова атмосфера могла вплинути на поведінку пса президента США Командира, який кілька разів агресивно поводився й кусав співробітників Секретної служби.

Фото: Тhe White House

Як стало відомо, німецька вівчарка президента Джо Байдена Командир (Commander) у минулому році за чотири місяці перекусала сімох співробітників Білого дому. Повідомлення про агресивність пса походить із внутрішніх повідомлень секретної служби, передає Politico.

У Білому домі вважають, що стресова атмосфера могла вплинути на поведінку пса президента США Джо Байдена Командира, який кілька разів агресивно поводився й кусав співробітників Секретної служби. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

«Комплекс будівель Білого дому, як ви всі знаєте, може бути особливим і дуже стресовим місцем. І це, я впевнена, ви всі розумієте… Він може бути особливим і стресовим для всіх нас, тож ви можете собі уявити, як це для домашнього улюбленця», – зазначила вона.

Командир – дворічний пес породи німецька вівчарка – спричинив щонайменше десять інцидентів у Вашингтоні й Делавері, рідному штаті Байдена, за участю спецагентів, які забезпечують охорону перших осіб у США.

Шість інцидентів пов’язані із серйозними укусами, в результаті яких агенти Секретної служби США звертались по медичну допомогу, два – агресивними інцидентами без укусів і ще два –«грайливими» або «дружніми» укусами.

Щонайменше два укуси сталися, коли Командир був без повідця. Один раз – коли пес був із родиною Байденів після їхнього походу в кінотеатр у грудні 2022 року, і другий – коли перша леді Джилл Байден вигулювала пса в саду в листопаді того ж року.

У листопаді 2022 року Командир вкусив одного агента за руку й ногу, після чого той був змушений звернутись у лікарню.

Білий дім у коментарі Politico повідомив, що сім’я Байденів працює над створенням кращих протоколів для забезпечення безпеки під час поводження зі псом.

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