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Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

15:00, 26 липня 2023
Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії
Джерело фото: ВККС
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Керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів 26 липня 2023 року підписало з послом Великобританії Меліндою Сіммонс План спільних дій щодо реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи судового врядування в Україні».

Документ, підписаний за сприянням уряду Великої Британії та Посольства Великої Британії в Україні, передбачає «співробітництво з метою виконання заходів щодо забезпечення інституційної спроможності ВККС», а також запровадження «незалежності, прозорості в діяльності Комісії».

Зокрема, як повідомляє ВККС, спільна діяльність Проекту з Комісією охоплює такі питання:

  1. адаптація секретаріату Комісії до кризових умов з метою ефективного виконання передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» повноважень;
  2. покращення знань членів ВККСУ про міжнародні стандарти судового врядування;
  3. підвищення обізнаності членів ВККСУ щодо гендерної рівності та залучення (інклюзії);
  4. інституціоналізація прозорого призначення суддів;
  1. оптимізація строків призначення суддів відповідно до етичних та меритократичних стандартів (меритократія - це форма управління, згідно з якою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження);
  1. підтримка цифрової трансформації судової системи України.  

Нагадаємо, що 26 липня ВККС затвердить декодовані результати анонімних письмових практичних завдань, виконаних 368 кандидатами на посади суддів ще у серпні 2019 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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