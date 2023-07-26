Члени ВККС будуть дотримуватися гендерної рівності, а суддів планують призначати за стандартами меритократії

Уряд Великобританії «взяв шефство» над Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Джерело фото: ВККС

Керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів 26 липня 2023 року підписало з послом Великобританії Меліндою Сіммонс План спільних дій щодо реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи судового врядування в Україні».

Документ, підписаний за сприянням уряду Великої Британії та Посольства Великої Британії в Україні, передбачає «співробітництво з метою виконання заходів щодо забезпечення інституційної спроможності ВККС», а також запровадження «незалежності, прозорості в діяльності Комісії».

Зокрема, як повідомляє ВККС, спільна діяльність Проекту з Комісією охоплює такі питання:

адаптація секретаріату Комісії до кризових умов з метою ефективного виконання передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» повноважень; покращення знань членів ВККСУ про міжнародні стандарти судового врядування; підвищення обізнаності членів ВККСУ щодо гендерної рівності та залучення (інклюзії); інституціоналізація прозорого призначення суддів;

оптимізація строків призначення суддів відповідно до етичних та меритократичних стандартів (меритократія - це форма управління, згідно з якою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження);

підтримка цифрової трансформації судової системи України.

Нагадаємо, що 26 липня ВККС затвердить декодовані результати анонімних письмових практичних завдань, виконаних 368 кандидатами на посади суддів ще у серпні 2019 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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