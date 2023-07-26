Члены ВККС будут соблюдать гендерное равенство, а судей планируют назначать по стандартам меритократии

Правительство Великобритании «взяло шефство» над Высшей квалификационной комиссией судей.

Источник фото: ВККС

Руководство Высшей квалификационной комиссии судей 26 июля 2023 года подписало с послом Великобритании Мелиндой Симмонс План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи «Поддержка реформы судебного управления в Украине».

Документ, подписанный при поддержке правительства Великобритании и Посольства Великобритании в Украине, предусматривает «сотрудничество в целях выполнения мер по обеспечению институциональной способности ВККС», а также внедрению «независимости, прозрачности в деятельности Комиссии».

В частности, как сообщает ВККС, совместная деятельность Проекта с Комиссией охватывает следующие вопросы:

адаптация секретариата Комиссии к кризисным условиям с целью эффективного выполнения предусмотренных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» полномочий;

улучшение знаний членов ВККСУ о международных стандартах судебного управления;

повышение осведомленности членов ВККСУ о гендерном равенстве и привлечении (инклюзии);

институционализация прозрачного назначения судей;

оптимизация сроков назначения судей в соответствии с этическими и меритократическими стандартами (меритократия - это форма управления, согласно которой руководящие должности должны занимать более способные люди, независимо от социального или экономического происхождения);

поддержка цифровой трансформации судебной системы Украины.

Напомним, что 26 июля ВККС утвердит декодированные результаты анонимных письменных практических заданий, выполненных 368 кандидатами на должности судей еще в августе 2019 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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