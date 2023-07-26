Пес Байдена покусал сотрудников спецслужб США: в Белом доме такое поведение назвали стрессом

В Белом доме считают, что стрессовая атмосфера могла повлиять на поведение пса президента США Командира, который несколько раз агрессивно вел себя и кусал сотрудников Секретной службы.

Фото: Тhe White House

Как стало известно, немецкая овчарка президента Джо Байдена Командир (Commander) в прошлом году за четыре месяца перекусала семерых сотрудников Белого дома. Сообщение об агрессивности собаки происходит из внутренних сообщений секретной службы, передает Politico.

В Белом доме считают, что стрессовая атмосфера могла повлиять на поведение пса президента США Джо Байдена Командира, который несколько раз агрессивно вел себя и кусал сотрудников Секретной службы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Комплекс построек Белого дома, как вы все знаете, может быть особым и очень стрессовым местом. И это, я уверена, вы все понимаете… Он может быть особенным и стрессовым для всех нас, так что вы можете себе представить, как это для домашнего любимца», – отметила она.

Командир – двухлетний пес породы немецкая овчарка – вызвал не менее десяти инцидентов в Вашингтоне и Делавере, родном штате Байдена, с участием спецагентов, обеспечивающих охрану первых лиц в США.

Шесть инцидентов связаны с серьезными укусами, в результате которых агенты Секретной службы США обращались за медицинской помощью, два – агрессивными инцидентами без укусов и еще два – «игривыми» или «дружественными» укусами.

По меньшей мере, два укуса произошли, когда Командир был без поводка. Однажды – когда пес был с семьей Байденов после их похода в кинотеатр в декабре 2022 года, и второй – когда первая леди Джилл Байден выгуливала собаку в саду в ноябре того же года.

В ноябре 2022 Командир укусил одного агента за руку и ногу, после чего тот был вынужден обратиться в больницу.

Белый дом в комментарии Politico сообщил, что семья Байденов работает над созданием лучших протоколов для обеспечения безопасности при обращении с собакой.

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