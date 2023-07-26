Зеленский ответил на петицию по снятию санкций с букмекера Parimatch

Президент обратился к Шмыгалю с предложением провести проверку фактов и оснований, которые стали причиной внесения компании в санкционные списки.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по снятию санкций с букмекерской компании Parimatch. Ответ главы государства обнародован под петицией.

«Я обратился к Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с предложением внимательно проработать поднятый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования.

О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины», - отметил Зеленский.

Автор петиции просил провести проверку фактов и оснований, которые стали причиной внесения в санкционные списки ООО «Париматч», группы компаний Parimatch и отдельных физических лиц и отменить санкционные ограничения.

Ранее мы писали, что Parimatch приостанавливает деятельность из-за наложенных санкций, но обещает вернуть клиентам средства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.