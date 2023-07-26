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  1. У світі

На Twitter можуть «посипатися» судові позови через зміну назви на X, — ЗМІ

22:00, 26 липня 2023
Техногіганти Meta та Microsoft вже мають права на інтелектуальну власність до цієї самої літери.
На Twitter можуть «посипатися» судові позови через зміну назви на X, — ЗМІ
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Рішення власника Twitter Ілона Маска перейменувати соцмережу на X може накликати хвилю судових позовів, оскільки техногіганти Meta та Microsoft вже мають права на інтелектуальну власність до цієї самої літери. Про це повідомляє Reuters.

Так, адвокат з товарних знаків Джош Гербен зазначив, що є 100% ймовірність того, що Twitter буде судитися через це з кимось. За його словами, під літерою X уже активно діють майже 900 зареєстрованих товарних знаків у США в різних галузях промисловості.

Крім цього, ще з 2003 року Microsoft володіє товарним знаком X, як частини комунікацій відеоігрової системи Xbox.

Meta, чия платформа Threads є новим конкурентом Twitter, володіє схожим товарним знаком, зареєстрованим у 2019 році, — блакитно-біла літера «X» для програмного забезпечення та соціальних медіа.

Раніше ми писали, що Twitter, який тепер став X, невдовзі розширить функціонал і перетвориться на фінансовий хаб.

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