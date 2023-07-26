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  1. В Украине

Перекупочные схемы не сработают: международные билеты УЗ можно будет купить только онлайн

19:38, 26 июля 2023
«Укрзализныця» анонсировала перечень международных направлений, билеты на которые будут продаваться онлайн.
Перекупочные схемы не сработают: международные билеты УЗ можно будет купить только онлайн
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С 26 июля «Укрзализныця» расширяет перечень направлений, билеты на международные поезда которых будут доступны исключительно онлайн. Это один из шагов борьбы с перекупщиками и мошенниками, – сообщает пресс-служба УЗ.

С сегодняшнего дня, этот перечень охватит ночные рейсы в и из Перемышля и Хелма. Билеты будут доступны исключительно через электронные каналы продажи: собственное мобильное приложение, официальные чат-боты и веб-сайт.

В то же время для противодействия злоупотреблениям компания пересматривает процедуру возврата: билеты на рейсы дальнего следования польского направления будут возвращаться исключительно претензионным порядком через кассы.

Таким образом, продажа билетов на международные рейсы УЗ будет происходить следующим образом:

  • Поезда 23/24 и 19/20 Киев-Хелм – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезд 93/94 Харьков-Хелм – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезда 53/54 и 89/90 Киев-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезд 36/35 Одесса-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезд 32/31 Запорожье-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезд 73/74 Харьков-Перемышль – продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы.
  • Поезд №67/68 Киев-Варшава – продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат претензионный через кассы.
  • «Интерсити+» №705/706, 715/716 Киев-Перемышль – продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.
  • Поезд №351К/351Л Киев-Кишинев - продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.
  • Поезда №749/149 Киев-Вена, №140/149 Чоп-Вена, №961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, №31, 33/34 Мукачево-Будапешт – билеты реализуются и возвращаются через кассы (интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран еще продолжается).

Продажа билетов на все международные рейсы УЗ происходит за 20 дней.

Продажи на наиболее востребованный поезд №67/68 Киев-Варшава будут начинаться ежедневно в 09:00, на все остальные направления - ежедневно в 08:00.

Также билеты будут появляться в открытой продаже после возврата другими пассажирами:

  • места, возвращенные пассажирами более чем за сутки до отправления поезда, будут возвращаться в продажу в 10:00 за 2 суток до отправки;
  • места, сданные пассажирами в сутки отправления поезда, возвращаются в открытую продажу в течение 30 минут с момента возврата билета.  

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