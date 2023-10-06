Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко запропонував на заступника голови ВС кандидатуру Олександра Мамалуя

Стало відомо, хто претендує на заступника голови Верховного Суду.

Фото: Суспільне

6 жовтня у Кловському палаці проходить Пленум Верховного Суду, на якому, зокрема, планується обрати заступника голови Верховного Суду. Текстова трансляція за посиланням.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко назвав ім’я кандидата на заступника голови Верховного Суду.

Спочатку він нагадав, що заступника немає вже рік та 10 місяців. І принцип розподілу влади у Верховному Суді дуже важливий.

«Я розмірковував, чи повинен це бути один із голів касацій, як це було раніше. Я виходив з того, що у голів касаційних судів дуже багато роботи, і якщо вони будуть відволікатися ще і на роботу заступника, це може зашкодити роботі касаційних судів. Тому це має бути окремий суддя Верховного Суду.

Також я виходив з того, що це має бути суддя з іншої юрисдикцій, ніж з моєї», зазначив Станіслав Кравченко.

За його словами, було достатньо кандидатів на посаду заступника, що вселяє надію.

«Стратегія кропіткої роботи, дійсно, я її прихильник, і для того, щоб подавати щось суспільству, треба мати результат.

Зараз війна, і ми не можемо не враховувати, як і хто з наших колег діяв в цей надскладний період. І тому я не міг не зупинитися на кандидатурі судді, який ще в 2014 році був мобілізований і йшов на захист нашої держави. Який від рядового став капітаном Збройних Сил», - сказав Станіслав Кравченко. Також він зазначив, що цей кандидат на посаді судді більше 20 років.

Отже, голова Верховного Суду вніс кандидатуру Олександра Мамалуя.

Нагадаємо, до лічильної комісії обрано суддю ВП ВС Олександра Банаська, суддю КАС ВС Сергія Уханенка, суддю КГС ВС Тетяну Малашенкову, суддю КЦС ВС Ганну Коломієць, суддю ККС ВС Сергія Єремейчука.

Головою лічильної комісії обрано Сергія Уханенка, секретарем лічильної комісії – Тетяну Малашенкову.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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