НАБУ провело обшуки у постачальника оборонної продукції: розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах

Зазначається, що одна з компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

Національне антикорупційне бюро прокоментувало обшуки в приватних компаніях, що дотичні до постачанням продукції оборонної промисловості. Сліді дії відбувалися в межах провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення. Про це повідомляє НАБУ.

Зазначається, що наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%).

Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

Зазначається, що закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.

Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України.

НАБУ повідомляє, що рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.

"Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

Під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. Розголошення інших відомостей може зашкодити досудовому розслідуванню", - йдеться у повідомленні.

Також в НАБУ додали, що з огляду на важливість справи, орган інформуватиме про подальший її перебіг максимально відкрито та прозоро (з урахуванням всіх законодавчих обмежень.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.