Як отримати довідку про підтвердження трудового стажу на підприємстві: роз’яснення

Для отримання довідки у заяві необхідно вказати свої дані, дані підприємства та стан його діяльності.

Міністерство юстиції України нагадало, як отримати довідку про підтвердження трудового стажу на підприємстві, установі організації.

Документи з кадрових питань (особового складу): накази з особового складу, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати тощо – зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб 75 років і не підлягають передачі до державних архівів.

У разі припинення діяльності юридичної особи, документи з кадрових питань (особового складу) передаються правонаступнику або в архів організації вищого рівня відповідної галузі чи до трудового архіву за місцем реєстрації юридичної особи.

Для отримання довідки у заяві необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце фактичного проживання, за наявності, адрес електронної пошти та контактний номер телефону, назву підприємства/установи/організації, її місцезнаходження (село, місто, область), роки роботи, назву займаної посади, та, за можливості, вказати стан діяльності підприємства (ліквідоване/не ліквідоване).

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