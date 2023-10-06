Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 серпня 2023 року залишено без змін.

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього посадовця ДП «Антонов», підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 4 жовтня розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 серпня 2023 року, якою задоволено клопотання слідчого Служби безпеки України та продовжено підозрюваному строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 жовтня 2023 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22 серпня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», — йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, громадянин підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Суд не вказує ім’я, але, за даними ЗМІ, мова йде про начальника відділу контролю якості авіаційної безпеки ДП «Антонов» Олександра Нетьосова.

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