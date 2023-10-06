Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Олександр Мамалуй обраний заступником голови Верховного Суду

Пленум Верховного Суду обрав заступником голови Верховного Суду Олександра Мамалуя.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко запропонував на заступника голови ВС кандидатуру Олександра Мамалуя

Стало відомо, хто претендує на заступника голови Верховного Суду.

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, текстова та відеотрансляція

Також Пленум висловиться щодо спроб Верховної Ради реформувати Велику Палату Верховного Суду.

Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Законодавство, яке визначає порядок призначення та звільнення вищого командування ЗСУ, не покладає на Президента обов’язок вказувати в указах підстави призначення чи звільнення, - позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу стосовно звільнення екс-командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

  1. В Україні

Замовив вбивство власника стоматологічної клініки в Києві: затримали іноземця

10:19, 6 жовтня 2023
В Одесі поліцейські України та Молдови провели спільну спецоперацію для затримання зловмисника.
Замовив вбивство власника стоматологічної клініки в Києві: затримали іноземця
Фото: ОГП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Одесі правоохоронні органи затримали громадянина іноземної держави, який замовив умисне вбивство власника стоматологічної клініки в м. Києві.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, замовник у вересні 2023 підшукував кілера, який за 15 тис дол США ліквідує громадянина України, який займається стоматологічним бізнесом.

«Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця. Після вбивства чоловіка повинні були вбити його дружину, аби позбутися всіх можливих спадкоємців.

Завдяки вчасному реагуванню українських правоохоронців та колег з Молдови врятовано життя потерпілих. Виконавець злочину пішов на співпрацю.

Під контролем правоохоронних органів він вів усі перемовини із замовником. Як аванс «кілер» отримав 5 тис доларів США, ще 10 тис - отримав після надання доказів вбивства», - сказано у повідомленні.

За сприянням Інтерполу було сплановано проведення спільної поліцейської спецоперації.

Щоб врятувати життя потерпілим, правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, після чого замовник отримав фотографію з підтвердженням і перерахував кошти.

Наразі іноземному громадянину повідомлено підозру в умисному вбивстві на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також проведено обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Фото: ОГП

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Татаринов
    Дмитро Татаринов
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ірина Соломко
    Ірина Соломко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду