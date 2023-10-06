Замовив вбивство власника стоматологічної клініки в Києві: затримали іноземця

В Одесі поліцейські України та Молдови провели спільну спецоперацію для затримання зловмисника.

Фото: ОГП

В Одесі правоохоронні органи затримали громадянина іноземної держави, який замовив умисне вбивство власника стоматологічної клініки в м. Києві.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, замовник у вересні 2023 підшукував кілера, який за 15 тис дол США ліквідує громадянина України, який займається стоматологічним бізнесом.

«Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця. Після вбивства чоловіка повинні були вбити його дружину, аби позбутися всіх можливих спадкоємців.

Завдяки вчасному реагуванню українських правоохоронців та колег з Молдови врятовано життя потерпілих. Виконавець злочину пішов на співпрацю.

Під контролем правоохоронних органів він вів усі перемовини із замовником. Як аванс «кілер» отримав 5 тис доларів США, ще 10 тис - отримав після надання доказів вбивства», - сказано у повідомленні.

За сприянням Інтерполу було сплановано проведення спільної поліцейської спецоперації.

Щоб врятувати життя потерпілим, правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, після чого замовник отримав фотографію з підтвердженням і перерахував кошти.

Наразі іноземному громадянину повідомлено підозру в умисному вбивстві на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Також проведено обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Фото: ОГП

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