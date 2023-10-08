Двоє українок загинули в Ізраїлі: їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину

Обидві жінки тривалий час проживали в країні.

В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі, передає «Інтерфакс-Україна».

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня.

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня», - йдеться в повідомленні посольства.

Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив «Бабелю» загибель двох українок на території Ізраїлю. Дві жінки жили там довгий час, консули уже перебувають на контакті з родичами.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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