Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Велика Палата Верховного Суду визначила критерії віднесення органів державної влади до правоохоронних, адже законодавство таких не містить

Законодавство, зокрема Кримінальний кодекс, не дає чіткого визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу», - що вирішила Велика Палата ВС.

  1. У світі

Двоє українок загинули в Ізраїлі: їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину

14:55, 8 жовтня 2023
Обидві жінки тривалий час проживали в країні.
Двоє українок загинули в Ізраїлі: їхні тіла намагаються повернути на Батьківщину
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі, передає «Інтерфакс-Україна».

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня.

«Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня», - йдеться в повідомленні посольства.

Речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив «Бабелю» загибель двох українок на території Ізраїлю. Дві жінки жили там довгий час, консули уже перебувають на контакті з родичами.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Ізраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.  

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів. 

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні. 

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуник голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя