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Президент Польщі заявив що напад ХАМАС на Ізраїль на руку рф

14:53, 8 жовтня 2023
Анджей Дуда застеріг, що напад ХАМАС на Ізраїль може відвести увагу світу війни росії в Україні.
Президент Польщі заявив що напад ХАМАС на Ізраїль на руку рф
Джерело фото: ArmyInform
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В неділю, 8 жовтня, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль сприятиме війні росії проти України, оскільки відволіче увагу світу, – повідомляє РАР.

Відповідаючи на запитання, чи матиме ефект «відвернення очей від України»ситуація на Близькому Сході, пов'язана з атаками ХАМАС на Ізраїль, Дуда відповів: «однозначно так».

«Це, безумовно, сприяє росії та російській агресії проти України, це відволікає увагу світу», – сказав президент Польщі, водночас поперджаючи, що Варшава повинна дивитись на події в Ізраїлі з погляду власних інтересів.

Крім того, Дуда застеріг, що Євросоюз може зазнати чергової хвилі міграції.

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