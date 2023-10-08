Президент Польши заявил что нападение ХАМАС на Израиль на руку рф

Анджей Дуда предостерег, что нападение ХАМАС на Израиль может отвести внимание мира от войны россии в Украине.

Источник фото: ArmyInform

В воскресенье, 8 октября, Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль будет способствовать войне россии против Украины, поскольку отвлечет внимание мира, - сообщает РАР.

Отвечая на вопрос, будет ли иметь эффект «отвлечения глаз от Украины» ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, Дуда ответил: «однозначно да».

«Это, безусловно, способствует россии и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира», –сказал президент Польши, одновременно предупреждая, что Варшава должна смотреть на события в Израиле с точки зрения собственных интересов.

Кроме того, Дуда предостерег, что Евросоюз может испытать очередную волну миграции.

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