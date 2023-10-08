россия накапливает ракеты: продолжат ли оккупанты энергетический террор

Російські війська знову можуть вдатися до енергетичного терору.

Российские оккупанты стали чаще обстреливать Украину баллистическими и сверхзвуковыми ракетами. Вместо этого рф накапливает крылатые ракеты. Об этом сообщила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии «24 Каналу».

«Нельзя игнорировать такой вывод аналитики, что россияне накапливают сбивающиеся ракеты Х-101, Х-555, Х-55. Их могут использовать для массированных ракетных ударов уже во время отопительного сезона», – сказала она.

Российские войска снова могут прибегнуть к энергетическому террору.

«Для эффекта поддержания своего присутствия, постоянной угрозы, для поддержания напряжения и выравнивания.

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